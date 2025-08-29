Причината - авария в три изпарителни циклона на площадката на предприятието „Кроношпан“

Взрив и задимяване в завод във Велико Търново тревожат жители

Взрив в завод във Великотърновско, неприятна миризма и силно задимяване – за това алармираха местни в социалните мрежи. Оказва се, че причината е авария в три изпарителни циклона на площадката на предприятието „Кроношпан“.

Няма възникнал пожар – пожароизвестителните автоматични системи и съоръжения са сработили и ситуацията е овладяна.

Към мястото незабавно са изпратени екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

На място също са заместник-кметът на Велико Търново проф. Георги Камарашев и главният инженер на Общината Динко Кечев.

Няма изтичане на замърсители, нито опасност от последващи пожари.

Вчера кметът на града, Даниел Панов, обяви, че е внесъл предложение до Великотърновски общински съвет за подкрепа за искане, което да внесе в Министерството на околната среда и водите – за промяна (актуализация) на комплексното разрешително на „Кроношпан“.

Целта – „да се приложат мерки и решения за трайно и максимално намаляване на емисиите и миризмите, отделяни извън производствената площадка“.

„Официално поисках от министерството да възложи комплексна проверка на завода предвид ежедневните сигнали за миризми и отделяне на емисии“, написа Панов. По думите му към оператора вече са издадени предписания за:

- прилагане на технически решения за намаляване на запрашаването и шума

- предприемане на действия за ограничаване на емисиите и миризмите извън производствената площадка

„На база на горното отправям искане до министерството за промяна на комплексното разрешително на завода. Разчитаме на бързи и адекватни мерки и максимално стриктен контрол“, посочва още кметът.

Той припомня, че позицията на общината и на Общинския съвет остава непроменена от 2016 г. досега – категорично „против“ разширяване на производството на „Кроношпан“ и с настояване за системи за намаляване на емисиите, както и постоянен мониторинг върху тяхната работа.

