Висшия съдебен съвет отново не взе решение дали прокуратурата има основание да води разследване срещу съдия Мирослав Петров.

На заседанието днес не се взе решение да бъдат изискани повече материали от Софийската градска прокуратура и на следващото заседание да се излезе със становище.

Припомняме, че съдия Петров от Софийския районен съд (СРС) отказа да отнеме автомобила на Ивайло Цветков-Нойзи, който бе осъден миналата година за шофиране в нетрезво състояние.

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Последва сигнал от сдружение „Ангели на пътя“ и проверка от прокуратурата, която да установи дали има корупционен мотив в решението на съдията.

Случаят нашумя през последния месец, след като съдия Петров се оплака на ВСС, че прокуратурата води проверка срещу него, след като е останала недоволна от решението му да не отнеме колата на Нойзи.

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