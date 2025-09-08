Предимно слънчево и горещо ще е времето на 8 септември. Само на места в планините предстоят временни увеличения на облачността.
Почти като вчера ще бъдат днешните максимални температури - между 27 и 34 градуса. В столицата очакваме около 29, 31 градуса в Пловдив и 28 във Варна. Вятърът в страната е слаб до умерен.
Според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е минимална. След 14-и септември са възможни смущения в земното магнитно поле.
Днес и по нашето Черноморие е предимно слънчево, с до умерен вятър. Максимални температури - между 26 и 28 градуса. Морската вода е 25 градуса, а вълнението на морето - около 3-4 бала.
Времето е подходящо за туризъм в планините - предимно слънчево и прохладно, с максимални температури между 15 и 22 градуса. Следобед само на места в Рила и Пирин очакваме слаби превалявания.
Утре и до четвъртък включително, времето ще се задържи предимно слънчево. Максималните температури - между 27 и 33 градуса. Слаби превалявания са възможни на места в планините и планинските райони.
Към петък обаче, първо над Западна България, ще има краткотрайни, на места и интензивни дъждове с гръмотевици. Тогава предстои и понижение на температурите.
В събота остава повишена вероятността за валежи на места в западните области.
