В неделя времето ще е предимно слънчево, без съществена промяна на температурите. Максималните очакваме да са между 26 и 34 градуса.

За София - около 30, 29 градуса в Пловдив и 27 във Варна. Вятърът е предимно слаб до умерен. Днес има слаба геомагнитна буря от най-ниската степен.

По нашето Черноморие е слънчево, с разкъсана облачност. Вятърът е умерен, а максималните температури - около 26-27 градуса, на морската вода - 25. Вълнението на морето е около 3-4 бала.

Слънчево, но прохладно и ветровито е времето в планините. Само на места в масивите от Западна България може за кратко и слабо да превали дъжд. Максимални температури в планините - между 14 и 22 градуса.

В дните до четвъртък включително, времето ще е предимно слънчево. Следобед над планините и планинските райони очакваме превалявания. Максималните температури - без съществена промяна - между 26 и 33 градуса.

В петък - краткотрайни дъждове с гръмотевици над Западна България и понижение на температурите. Тогава по нашето Черноморие валежите ще са слаби и на отделни места.

