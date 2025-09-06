Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Преди обяд над източните райони ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София – около 29 градуса.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23, на 2000 метра – около 15 градуса.

По Черноморието пред обяд ще има ниска облачност или мъгла, а след обяд разкъсана висока. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над по-голямата част от Балканите през по-голямата част от деня ще преобладава слънчево време. Преди обед ниска и средна облачност ще има над северозападните райони, а разкъсана висока облачност - над североизточната част от полуострова.

В района на Проливите около и след обяд ще се развие и купеста облачност и на отделни места е възможно да превали. Дневните температури ще бъдат: за София – 29 градуса, Истанбул – 27, Белград – 30, Солун – 31 градуса, Атина – 32, Скопие – 33, Букурещ – 34 градуса.

