В петък – 5 септември, ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност.
Над Източна България ще има временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд.
Ще духа слаб, в Източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 28° и 33°.
Максимални температури в най-големите градове:
- София – 29°
- Пловдив – 32°
- Варна – 29°
- Бургас – 27°
В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 15°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време, преди обяд с по-значителни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е около 25°.
През почивните дни и през първата половина от новата седмица ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще е без съществени валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове, главно в планините и планинските райони. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28° и 33°.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK