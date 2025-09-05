В петък – 5 септември, ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност.

Над Източна България ще има временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд.

Ще духа слаб, в Източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 28° и 33°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 29°

Пловдив – 32°

Варна – 29°

Бургас – 27°

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 15°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, преди обяд с по-значителни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е около 25°.

През почивните дни и през първата половина от новата седмица ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще е без съществени валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове, главно в планините и планинските райони. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28° и 33°.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK