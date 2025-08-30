В събота – 30 август, ще бъде слънчево до обяд, но следобед от запад облачността ще започне да се увеличава.

Привечер и през нощта срещу неделя в западната половина от страната ще има интензивни валежи, на места с гръмотевични бури. Ще има условия за градушки.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 33°

Пловдив – 36°

Варна – 28°

Бургас – 28°

В планините ще бъде слънчево, но след обяд облачността ще се увеличава. Привечер и през нощта срещу неделя на много места в масивите в Западна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 20°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През деня в неделя по преминаващия студен атмосферен фронт валежи и гръмотевици ще има на много места в страната. Повишена вероятност за по-интензивни явления и значителни валежи има в Централна България. Възможни са градушки. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и временно ще се усили. Дневните температури ще се понижат.

В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна в понеделник, когато все още са възможни изолирани краткотрайни превалявания.

