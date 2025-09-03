На 4 септември (четвъртък) 2025 г. във връзка с почистване и дезинфекция на резервоар “Ловджийска чешма” се налага спиране на водоподаването от 11:00 до 23:00 часа в района на:

в.з. Градищe

в.з. Ловджийска чешма

в.з. Белика в района на ул. „Славей“, ул. „Роза“ и ул. „Невен“

Това съобщиха от "Софийска вода".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси:

в.з. Градище – ул. „Младежка“ кръстовището с ул. 3 - след 23:00ч. на 04 септември

в.з. Ловджииска чешма – до Ловджийската чешма - след 23:00ч. на 04 септември.

На 4 септември (четвъртък) 2025 г. във връзка с монтаж на спирателен кран и подмяна на пожарен хидрант на ул. „Проф. Петър Шапкарев“, кв. „Кръстова вада“ се налага спиране на водоподаването от 10:30 до 18:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

бул. „Черни връх“ № 109, № 113 и № 117, ул. „Проф. Петър Шапкарев“, ул. „Нилсън Мандела“ от ул. „Флора Кънева“до ул. „Д-р Борис Вълчев“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Проф. Петър Шапкарев“ на кръстовището с ул. „Нелсън Мандела“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK