Специализиран екип за обезвреждане на невзривени бойни припаси от Базата за съхранение на въоръжение и техника и подготовка на резервисти - Шумен, с ръководител майор Свилен Йосифов, разузна, транспортира и унищожи 76,2 мм корозирал артилерийски снаряд, без видима маркировка.

Боеприпасът е открит на 29 септември в крайпътна отводнителна шахта между град Каспичан и село Енево, съобщиха от министерството на отбраната.

Унищожаването е извършено на учебен център „Дивдядово“ при спазване на всички мерки за безопасност.

Военнослужещите действаха по заповед на командира на Сухопътните войски, след разрешение на началника на отбраната.

