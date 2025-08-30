Унищожиха корозирал снаряд, открит в имот в Плевен

Специализиран екип от 55 инженерен полк разузна транспортира и унищожи 152 мм корозирал снаряд, съобщиха от министерството на отбраната.
Боеприпасът е бил открит на 29 август, при почистване в частен имот в град Плевен.
Екипът в състав от 6 военнослужещи, действа под ръководството на лейтенант Светослав Славчев.
Унищожаването на боеприпаса е извършено при стриктно спазване на мерките за безопасност на 7 километра югоизточно от града.
Формированието действа на основание заповед на командира на Сухопътните войски, след разрешение на началника на отбраната.
