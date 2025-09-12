dalivali.bg
Водолази от цялата страна ще чистят морското дъно край Бургас
Целта - не само да бъдат извадени отпадъците, но и да бъде напомнено, че е важно да пазим природата и да бъдем отговорни в действията си спрямо нея
Публикувано в  11:34 ч. 12.09.2025 г.

За пореден път водолази от цялата страна ще се съберат в Бургас, за да се включат в почистването на морското дъно около Мостика на градския плаж. Доброволческата акция се организира ежегодно от Сдружение с нестопанска цел „Приятели на Морето – Бургас”.

Тя ще започне в 10:30 часа на 13 септември, когато водолазите ще влязат във водата от плажа пред Мостика.

Инициативата ще се проведе под мотото „Да запазим чисти морето и морския бряг заедно”.

Сред нейните цели е от морското дъно не просто да бъдат извадени на сушата някакво количество отпадъци, но и да бъде напомнено, че е важно да пазим природата и да бъдем отговорни в действията си спрямо нея.

