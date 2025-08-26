Водно торнадо e заснето тази сутрин над Черно море край Синеморец. Снимки бяха публикувани във Фейсбук групата "Прогнозата за времето, НИМХ".
Торнадото е видяно около 8:45 ч. За нашия регион водното торнадо не е чак толкова рядко срещано явление.
Какво е водно торнадо?
Водното торнадо е вихър, подобен на торнадото над сушата, но се образува над водна повърхност – най-често над морета, езера или големи реки. Представлява вертикална колона от въртящ се въздух, която свързва облака със водната повърхност.
Условията за образуването му са топла водна повърхност, влажен и нестабилен въздух, силна вертикална циркулация и гръмотевични облаци.
Обикновено са по-слаби от торнадата над сушата, но могат да нанесат щети на малки лодки, кораби и крайбрежни постройки. В редки случаи, ако навлязат на сушата, могат да причинят щети, подобни на торнадо.
Водно торнадо над Черно море в България
Дуранкулак – Крапец (29 август 2024)
Още едно зрелищно водно торнадо, наблюдавано от Дуранкулак и Крапец. Феноменът е продължил около 10 минути и се е разпаднал, преди да достигне сушата.
„Десетина минути се задържа... на живо изглеждаше доста по-близо, но преди да достигне сушата, се разпадна“, разказва очевидец.
Тюленово (5 септември 2023)
Рано сутринта е бил наблюдаван воден смерч в района на Тюленово. Събитие, което е било съпроводено от обилен дъжд и наводнения, особено в Царево.
Несебър – Равда (2019)
През юли 2019 г. хора в района на Несебър и Равда наблюдават рядко природно явление — воден смерч над морето. Явлението, заснето от местни жители и споделено в медиите, е представлявало типичен фуниеобразен стълб, свързващ облак с водната повърхност.
Созопол (2014)
Около Созопол също е бил заснет метеорологичен локален смерч над Черно море. Тогава той не е причинил щети, но е стреснал местните туристи.
В Европа се съобщават около 160 водни смерча на година, докато в България са максимум 4-5 на година.
