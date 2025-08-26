Водно торнадо e заснето тази сутрин над Черно море край Синеморец. Снимки бяха публикувани във Фейсбук групата "Прогнозата за времето, НИМХ".

Торнадото е видяно около 8:45 ч. За нашия регион водното торнадо не е чак толкова рядко срещано явление.

Снимка: Фейсбук/Прогнозата за времето, НИМХ

Какво е водно торнадо?

Водното торнадо е вихър, подобен на торнадото над сушата, но се образува над водна повърхност – най-често над морета, езера или големи реки. Представлява вертикална колона от въртящ се въздух, която свързва облака със водната повърхност.

Условията за образуването му са топла водна повърхност, влажен и нестабилен въздух, силна вертикална циркулация и гръмотевични облаци.

Обикновено са по-слаби от торнадата над сушата, но могат да нанесат щети на малки лодки, кораби и крайбрежни постройки. В редки случаи, ако навлязат на сушата, могат да причинят щети, подобни на торнадо.

Снимка: Фейсбук/Прогнозата за времето, НИМХ

Водно торнадо над Черно море в България

Дуранкулак – Крапец (29 август 2024)

Още едно зрелищно водно торнадо, наблюдавано от Дуранкулак и Крапец. Феноменът е продължил около 10 минути и се е разпаднал, преди да достигне сушата.

„Десетина минути се задържа... на живо изглеждаше доста по-близо, но преди да достигне сушата, се разпадна“, разказва очевидец.

Тюленово (5 септември 2023)

Рано сутринта е бил наблюдаван воден смерч в района на Тюленово. Събитие, което е било съпроводено от обилен дъжд и наводнения, особено в Царево.

Несебър – Равда (2019)

През юли 2019 г. хора в района на Несебър и Равда наблюдават рядко природно явление — воден смерч над морето. Явлението, заснето от местни жители и споделено в медиите, е представлявало типичен фуниеобразен стълб, свързващ облак с водната повърхност.

Созопол (2014)

Около Созопол също е бил заснет метеорологичен локален смерч над Черно море. Тогава той не е причинил щети, но е стреснал местните туристи.

В Европа се съобщават около 160 водни смерча на година, докато в България са максимум 4-5 на година.

