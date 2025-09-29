Чешки ден в София. Празникът е посветен на културата на страната. На този фон една от водещите чешки компании разшири бизнеса си у нас. Тя има договор с България за доставка на 25 модерни влакове за метрото.

През следващата година трябва да пристигнат първите електрически влакове, всеки от които ще разполага с над 300 седящи места.

Днес компанията производител осигури и мястото, където ще изпълнява ангажимента си за поддръжката им в следващите 15 години, с което ще бъдат открити и нови работни места.

„Гледаме на България като наш партньор в Евросъюза с възможности за инвестиции в градската и железопътна мрежа. Потенциалът тук е огромен и той ще бъде изпълнен в следващите години“, каза Петр Новотни, главен изпълнителен директор на Skoda Group.

„Приоритет сега е да доставим и да пуснем в експлоатация нашите нови влакове. Средносрочно виждаме и други възможности в поддръжката им, а дългосрочно ще се фокусираме в още сектори в мобилността“, каза още той.

„Дъщерното дружество на Шкода в България вече е факт. Днес Имаме и нашият първи служител, а правният аспект ще оформим окончателно на 1 януари 2026 г.“, допълни Петр Новотни.

Сътрудничеството между България и Чехия ще расте, каза посланикът на Чешката република.

Посолството, Чешкият център, в партньорство със Столичната община, са организатор на празника.

„За първи път Чешкият ден в София ще бъде на открито. Така че каня всички да дойдат и да видят чешката култура - храна, чешки напитки има и нови чешки коли. Така че ще бъде интересно“, каза Мирослав Томан, посланик на Чехия в България.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK