Чешката култура, традиции и кухня се пренасят в сърцето на София. Всеки, който е любопитен да научи повече за богатото наследство на тази страна и да опита от традиционните напитки и специалитети, може да го направи тази вечер.
Организатор са от Посолството на Чешката република и Чешкия център в София, а локацията е емблематичната градинка на „Кристал“. Събитието се провежда с подкрепата на Столична община.
На една сцена ще излязат Военният оркестър на Чешката република и Гвардейският представителен духов оркестър на България.
