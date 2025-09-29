Чешката култура, традиции и кухня се пренасят в сърцето на София. Всеки, който е любопитен да научи повече за богатото наследство на тази страна и да опита от традиционните напитки и специалитети, може да го направи тази вечер.

Организатор са от Посолството на Чешката република и Чешкия център в София, а локацията е емблематичната градинка на „Кристал“. Събитието се провежда с подкрепата на Столична община.

На една сцена ще излязат Военният оркестър на Чешката република и Гвардейският представителен духов оркестър на България.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK