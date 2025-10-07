Вятърът събори дърво върху автомобили в центъра на Сливен. Пожарната е била уведомена на момента за падналото дърво и е реагирала, съобщиха за БТА от общинския пресцентър.

Отстранили са го от колите, но има нанесени щети - счупени стъкла, огънати ламарини.

Около 70 км/ч е скоростта на вятъра, 5-6 л/кв. м е падналото количество валежи.

Няма данни за пострадали хора. Екипите от отдел „Сигурност и управление при кризи“ в общинската администрация извършват обходи и реагират на сигнали.

