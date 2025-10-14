Незрящият ултрамаратонец Виктор Асенов покори най-високата сграда в Пазарджик (ВИДЕО)

Преди дни незрящият ултрамаратонец Виктор Асенов, за който сме разказвали и преди, се включи в още едно предизвикателство - изкачи успешно фасадата на най-високата сграда в Пазарджик.

"Мога да подкрепям различни каузи. В случая подкрепих каузата на "Планинско спасяване", област Пазарджик, да се съберат пари за високотехнологични помощни средства за спасяване", сподели Виктор пред bTV.

Техниките, които използвах за изкачването, бяха пещерни техники, техниките на единичното въже.

Виктор е изкачил най-високата сграда в Пазарджик за 11:56 минути. Сградата е висока почти 60 м. "Тази година имахме усложняване. Носиш със себе си товар, тежест - 10 килограмова туба и нямаш право да ползваш т.нар. крачен самохват. "

"Искам да бягам в чужбина - на състезание за над 170 км бягане, изкачване на върхове, над 7000 м., Еверестинг", споделя Виктор.

"Искам учениците да не се отказват. Разказвам им за моя живот, житейските уроци", разказва още незрящият ултрамаратонец.

