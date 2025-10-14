dalivali.bg
София
сега Облачно 10°
11 Облачно 12°
12 Облачно 13°
13 Облачно 14°
14 Облачно 15°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Незрящият ултрамаратонец Виктор Асенов покори най-високата сграда в Пазарджик (ВИДЕО)

Иска да изкачва върхове над 7000 м.

Мария Стоева Мария Стоева

Публикувано в  10:20 ч. 14.10.2025 г.

Преди дни незрящият ултрамаратонец Виктор Асенов, за който сме разказвали и преди, се включи в още едно предизвикателство - изкачи успешно фасадата на най-високата сграда в Пазарджик. 

"Мога да подкрепям различни каузи. В случая подкрепих каузата на "Планинско спасяване", област Пазарджик, да се съберат пари за високотехнологични помощни средства за спасяване", сподели Виктор пред bTV. 

Техниките, които използвах за изкачването, бяха пещерни техники, техниките на единичното въже. 

Виктор е изкачил най-високата сграда в Пазарджик за 11:56 минути. Сградата е висока почти 60 м. "Тази година имахме усложняване. Носиш със себе си товар, тежест - 10 килограмова туба и нямаш право да ползваш т.нар. крачен самохват. "

"Искам да бягам в чужбина - на състезание за над 170 км бягане, изкачване на върхове, над 7000 м., Еверестинг", споделя Виктор. 

"Искам учениците да не се отказват. Разказвам им за моя живот, житейските уроци", разказва още незрящият ултрамаратонец. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
НА ЖИВО: Подписаха първата фаза от плана на Тръмп за Газа

НА ЖИВО: Подписаха първата фаза от плана на Тръмп за Газа
"Ако бедствието бе станало лятото, жертвите щяха да бъдат стотици": Съставиха акт за незаконно строителство в „Елените“

"Ако бедствието бе станало лятото, жертвите щяха да бъдат стотици": Съставиха акт за незаконно строителство в „Елените“
Защо автобуси на градския транспорт в София отказват да качат мъж в инвалидна количка?

Защо автобуси на градския транспорт в София отказват да качат мъж в инвалидна количка?
Машинисти с дрога: Положителна проба за наркотици във влака, който прегази мъж

Машинисти с дрога: Положителна проба за наркотици във влака, който прегази мъж
Войната свърши: САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за Газа (ВИДЕО)

Войната свърши: САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за Газа (ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: Посланикът на Израел: Денят беше невероятен, сълзите ни течаха безспир
Посланикът на Израел: Денят беше невероятен, сълзите ни течаха безспир
Снимка: Проф. Рачев: Температурите са под нормата, но „кристалната топка“ показва над 20° на Димитровден
Проф. Рачев: Температурите са под нормата, но „кристалната топка“ показва над 20° на Димитровден
Снимка: Весела Сели Райчинова: Според някои източници е нарушено споразумението по отношение на убитите заложници
Весела Сели Райчинова: Според някои източници е нарушено споразумението по отношение на убитите заложници
Лице в лице
Снимка: От мирния план до мира
От мирния план до мира
Снимка: Националната сигурност: Заплахите и ролята на разузнаването
Националната сигурност: Заплахите и ролята на разузнаването
Снимка: Върховенството на закона
Върховенството на закона
Тази събота и неделя
Снимка: Жените в бизнеса
Жените в бизнеса
Снимка: Не без дъщеря ми
Не без дъщеря ми
Снимка: Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука