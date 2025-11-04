Всички правомощия и контролни функции на проф. Момчил Мавров, върху специализираната администрация в Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), са възстановени със заповед на управителя на НЗОК, считано от днес, 04.11.2025 г.

Както bTV писа правата на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Момчил Мавров бяха ограничени заради проверка на дейността на всички дирекции и административни структури.

За да бъде проверката максимално безпристрастна и обективна, правомощията на проф. Момчил Мавров, който бе подуправител, са ограничени, тъй като той е заемал поста временно изпълняващ длъжността управител на НЗОК в периода 17 април – 04 октомври 2024 г. вкл.

Приключи вътрешната проверка от Инспектората в Централното управление (ЦУ) на НЗОК във връзка с работата на дирекция “Медицински изделия и помощни средства”. Продължава проверката в други звена в ЦУ на НЗОК.

При констатирани нарушения или пропуски в дейността на администрацията, те ще бъдат отстранявани своевременно.

