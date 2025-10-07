„Възраждане“ внесоха сигнал до прокуратурата във връзка с публикацията в Wall Street Journal.

Журналистическият материал засяга лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Американското издание посочва, че Борисов е искал да привлече инвеститор от САЩ за „Балкански поток“ и рафинерията в Бургас.

Както и да повдигне въпроса за облекчаване на санкциите по Закона „Магнитски“ за някои от близките си съюзници, по време на посещението на Тръмп-младши през април.

От „Възраждане“ коментираха още, че биха подкрепили вота на недоверие на „Величие“, който от партията възнамеряват да внесат във връзка с публикацията.

Лидерът на партията Костадин Костадинов обаче изрази съмнение какви биха били аргументите на вота с оглед на това, че Бойко Борисов не е министър-председател.

