62 годишен мъж от Стара Загора е нанесъл побой на 14-годишно момче. За случилото се съобщават от полицията.

Мъжът е задържан за 24 часа, образувана е проверка за престъпление срещу него.

В понеделник, около 14:30 часа, в Първо районно управление в града е подаден сигнал за нанесен побой над непълнолетно лице от възрастен мъж, на улица в Стара Загора.

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На място незабавно е изпратен полицейски екип. Установен е потърпевшият - 14-годишно момче.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия на полицейските служители, като извършител на деянието е установен 62-годишен мъж, който е задържан за срок до 24 часа.

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