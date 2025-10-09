Мъж на 89 години е загинал при пътен инцидент в района на полигона край Благоевград, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР.
Инцидентът е станал около 5:46 часа тази сутрин. По първоначална информация мъжът е изскочил внезапно на пътното платно и е блъснат от лек автомобил.
Водачът на автомобила е установен – 52 годишна жена, на която са направени проби с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества.
Пробите са отрицателни, допълниха от полицията в Благоевград.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK