История за забравени вещи, доброто и благодарността - възрастна жена губи дамската си чанта в трамвай номер 5 в София. Ватманът я намира и я предава. А в знак на признателност - тя иска да му благодари в национален ефир.

Събота, 23 август, по обед. 82-годишната Маргарита се прибира с трамвай номер 5. Заедно с неин близък пренасят багаж. С него тя носи и дамската си чанта - в нея са всичките ѝ документи, както и около 2000 лева за екскурзия до Париж.

„Цяла пачка с пари. Паспорта за чужбина, GSM, ключове от двата апартамента“, каза ни тя.

Жената разбира, че е забравила чантата си малко след като слиза на спирката.

Снимка: bTV

„Момчето се притесни повече от мене. Вътре, паспорти, пари. Той знае, че всичко е в мене. И вика: „Какво ще правиш, ако ти вземат документите и парите?“. И аз казах, „няма да ми ги вземат, аз се помолих“, обясни тя.

Тогава нейният близък решава: да започне да звъни на телефона ѝ, с надеждата някой да го чуе.

„Той ми звъни на телефона. И в този момент трамвая е отишъл на Княжево, там имат по-голяма почивка. И отива да види. Вдига телефона, и вика: „извинете, чанта ли търсите?“ той вика, „Да. А вие кой сте?“. „Аз съм ватмана“, казва ни той“, обясни жената.

Снимка: bTV

Ватманът е Иван Добрев. Казва на Маргарита точния час, в който трамваят ще мине през нейната спирка.

„Предадох чантата - много ми благодари. После се обадила в депото, че е много благодарна, че има такива хора все още. Цялата беше разтреперена“, казва Иван Добрев.

Жената предлага на мъжа пари за доброто дело - но той отказва.

„На мен ми стига, да ми благодари. Пари - не. Щастлив съм, че съм ѝ помогнал. Да е жива и здрава най-вече“, каза още Иван.

„Викам, „добре, добре, няма да ви притеснявам, ще сляза и ще намеря как да ви се отблагодаря“. И веднага в главата ми: „тъка,тъка,тъка,тъка, ще звънна на телевизиите“, каза жената.

Така тя решава да разкаже историята си не само за да благодари, а и за да видят всички, че добро все още има.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK