Нов протест в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев ще се проведе тази вечер в града. Той е задържан от 8 юли.

Кметът на Варна, както и двама общински съветници от "Продължаваме промяната", бяха задържани след сигнал и свидетелски показания на бизнес дамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка.

Защитата на арестувания кмет Благомир Коцев е изпратила до прокуратурата искане за преразглеждане на мярката му за задържане под стража, съобщиха от "Продължаваме промяната".

Недоволството във Варна ще се проведе пред сградата на общината от 18:30 часа.

