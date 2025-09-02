Варна възобнови протестите си в защита на кмета Благомир Коцев. Искането остава – освобождаването на Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които са в ареста от 8 юли с обвинение за участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, приемане на подкупи и пране на пари.

До задържането им се стигна след показания на бизнесдама за искан подкуп за спечелване на обществена поръчка за милион и половина лева.

Снимка: БГНЕС

Недоволството започна пред сградата на Община Варна, след това недоволните се отправиха на шествие до Съдебната палата.

Демонстрацията е под надслов "Правосъдие, а не поръчки". На протеста присъства и бившият съпредедател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков, който обяви, че е недопустимо през 2025 г. в България да има политически затворници. Той настоя за оставката на правителството.

Миналата седмица адвокатите на Благомир Коцев изпратиха в прокуратурата искане за преразглеждане на мярката. Пред bTV защитникът му Ина Лулчева заяви, че държавното обвинение все още не са изпратили делото в съда, който от своя страна да насрочи разглеждане на искането. Това трябва да се случи до края на седмицата.

Снимка: БГНЕС

Във Варна организират нов протест в четвъртък, 4 септември.

