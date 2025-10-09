България посреща грипния сезон с повече ваксини от миналата година. По данни на Изпълнителната агенция по лекарствата производителите са заявили 580 000 дози, което е със 100 000 повече от предходния сезон.

Най-голяма част, над 400 000 ваксини, са предвидени за възрастните хора над 65 години и ще се прилагат безплатно от личните лекари. Увеличение има и при ваксините за деца над две години – назалният спрей тази година ще е два пъти повече.

В аптечната мрежа вече има налични количества, а очакванията са всички ваксини по Националната програма да достигнат до лекарите още следващата седмица.

В аптека в София миналата седмица доставили 30 ваксини и те свършили за един час.

За хората над 65 години ваксината може да бъде осигурена от личния лекар. Но и джипитата все още не разполагат с количества.

И в Пловдив при случайна проверка в няколко аптеки екипът ни не успя да открие противогрипни ваксини.

Очакванията са противогрипните ваксини за възрастни да се появят в аптеките през следващата седмица.

