В президенското село Славяново в община Харманли старият кмет спечели отново изборите. Издигнатият от ИК Николай Балабанов бе избран отново с 207 гласа. 72- ма са гласували за Радко Кьосев от БСП-Обединена левица.

В село Боян Ботево в Община Минерални бани спечели кандидатката на ДПС Вилдан Мехмед, която бе единствена. За нея са гласували 285 души от общо 325 упражнили правото си на глас. 9 са недействителнелните бюлетини, а на 31 е отбелязано „не подкрепям никого“. Общо 638 бяха избирателите в село Боян Ботево.

Седмица преди вота другият кандидат за кмет, издигнат от ИК Шабанали Мехмед се отказа

В димитровградското село Черногорово на балотаж отиват Лидия Молева от ГЕРБ И Христина Статева ДПС. За Молева са гласували 193 души, а за Статева 148. Третият кандидат, който отпада от надпреварата Петьо Петков, издигнат от Инициативен комитет, е събрал 129 гласа.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK