Renew Europe за Благомир Коцев: Злоупотреба с превантивно задържане. Без доказателства трябва да бъде освободен
Николай Василев за "счетоводните шмекерии" на държавата: Ние в комунизъм ли живеем в момента?

Кремъл обяви „пауза“ в преговорите за мир между Русия и Украйнa

Цяла година воден режим: Жителите на с. Недан перат, мият и се къпят с туби

Областният управител на Плевен: Няма да стане да имаме 24 часа вода изведнъж, това не е магическа пръчка

С VR очила в парка в Белица преживявате как мечките живеят на свобода, а след това и как са поробвани

Италианците – без лятна почивка: Заради по-скъпи наеми, ресторанти и услуги

Сменя стрелки и сигнализира за идващи влакове: Как един бабуин се превръща в служител на месеца?

„Да изчистим България заедно“: Екипът на летище „Васил Левски“ преобрази столично училище

Северна Корея издава смъртни присъди за гледане на чужди филми
В памет на загиналите мотористи: Масово нощно каране в София тази вечер

Целта на събитието е да изпрати силно послание за толерантност на пътя

Публикувано в  10:18 ч. 13.09.2025 г.

В събота София отново е домакин на едно от най-мащабните мото събития в страната – "Масово нощно каране". 11-ото издание, организирано от Sofia Riders, е посветено на паметта на загиналите мотористи.

Целта на събитието е да изпрати силно послание за толерантност на пътя и взаимно уважение между всички участници в движението, предава БГНЕС.

Сборният пункт е в 21:00 часа пред Националния исторически музей в "Бояна". Мотористите ще потеглят в 21:45 часа, като ще преминат по основните булеварди в София.

„Първа помощ” за мотористи във ВМА: Разумната скорост спасява животи

Финалът на нощното каране е на площад "Александър Невски", където е предвиден мемориал в памет на загиналите. Всички участници ще запалят свещи и ще почетат с минута мълчание жертвите на пътя.

Очаква се събитието да събере рекорден брой мотористи, както и гости, подкрепящи благородната кауза.

