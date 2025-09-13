В памет на загиналите мотористи: Масово нощно каране в София тази вечер

В събота София отново е домакин на едно от най-мащабните мото събития в страната – "Масово нощно каране". 11-ото издание, организирано от Sofia Riders, е посветено на паметта на загиналите мотористи.

Целта на събитието е да изпрати силно послание за толерантност на пътя и взаимно уважение между всички участници в движението, предава БГНЕС.

Сборният пункт е в 21:00 часа пред Националния исторически музей в "Бояна". Мотористите ще потеглят в 21:45 часа, като ще преминат по основните булеварди в София.

Финалът на нощното каране е на площад "Александър Невски", където е предвиден мемориал в памет на загиналите. Всички участници ще запалят свещи и ще почетат с минута мълчание жертвите на пътя.

Очаква се събитието да събере рекорден брой мотористи, както и гости, подкрепящи благородната кауза.

