В памет на патриарх Неофит: Аула в СУ ще носи неговото име

Православната църква отбелязва 80 години от рождението на патриарх Неофит. Годишнината беше отбелязана с възпоменателни събития.
Отслужени бяха света литургия и панахида на гроба на негово светейшество.
По-късно ще бъде открита и аула в Богословския факултет на Софийския университет, носеща името на патриарх Неофит.
Той си отиде миналата година през март след дълго боледуване.
