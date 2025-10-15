В памет на патриарх Неофит: Аула в СУ ще носи неговото име

Православната църква отбелязва 80 години от рождението на патриарх Неофит. Годишнината беше отбелязана с възпоменателни събития.



Отслужени бяха света литургия и панахида на гроба на негово светейшество.

По-късно ще бъде открита и аула в Богословския факултет на Софийския университет, носеща името на патриарх Неофит.



Той си отиде миналата година през март след дълго боледуване.