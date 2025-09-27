Специализирана операция на "Пътна полиция" се проведе днес в района на "Кулата" и други ГКПП. Тя е била в рамките на процедура по синхронизация на автоматизираните системи на Националното тол управление и МВР.

"След като системите на ТОЛ управлението засекат товарни автомобили основно с чужда регистрация, които се движат с невръчени/неплатени глоби, те биват спирани и на водачите се дава възможност за плащане на глобите през ПОС терминал на място или се разяснява как да бъдат платени по банков път", коментира ст. инсп. Георги Бучков от "Пътна полиция" към ОДМВР в Благоевград, цитиран от БГНЕС.

"Ако служителите ни установят нарушение на място, съставят глоба с фиш. Съгласно последните измененията на ЗДвП, ако водачът не плати на място, се прилага принудителна мярка спрямо него, като се сваля номера на автомобила и се отнема свидетелството за регистрация до заплащането на глобата“, посочи още той.

От 8 часa сутринта случаите на водачи, движили се с неплатени глоби, са 13. Те са спрени и глобите са им връчени на място.

"По-характерен е случаят на румънски шофьор с 26 невръчени глоби на обща стойност 3960 лв, които той ще плати по банков път", съобщи старши инспектор Бучков.

„Ако се установи нарушение на водача на място, се съставя глоба с фиш. Ако не бъде платена, се свалят номерата и се отнема свидетелството за регистрацията до плащането ѝ", обобщи старши инспекторът от ОДМВР-Благоевград.

Действията на "Пътна полиция" са стъпка към по-голяма събираемост на средствата от глоби, наложени на автомобили с чуждестранна регистрация.

Прилагането на мерките ще продължи с участието на служителите и от други структури на МВР.

