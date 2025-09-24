Полицаи хванаха 16-годишен младеж да шофира в Разградско, съобщава БТА, позовавайки се на МВР в Разград.

На 23 септември вечерта полицията спира за проверка „Фолксваген Поло“ с германски регистрационни табели. Автомобилът е спрян на пътя между лознишките села Чудомир и Тръбач.

При извършената полицейска проверка става ясно, че водачът е непълнолетен и неправоспособен – колата се управлява от 16-годишен шуменец.

Момчето управлява автомобила на по-големия си брат, като колата се оказала с прекратена регистрация и друг регистрационен номер. Започнато е досъдебно производство, отбелязаха от ОД на МВР в Разград.

Преди месец две малолетни момчета от Завет бяха установени като извършители на кражба на автомобил.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK