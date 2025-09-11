dalivali.bg
Успешните българи: Анна-Мария учи роботите как да виждат и да разбират това, което виждат

Урсула фон дер Лайен написа писмо, в което даде Анна-Мария Халачева за пример на успял европеец

Публикувано в  19:45 ч. 11.09.2025 г.

Български изследовател в областта на изкуствения интелект е сочен за пример за успешен млад европеец. 

В речта за състоянието на съюза лично председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен даде българката Анна-Мария Халачева за пример на останалите млади европейци.

Анна-Мария Халачева завършва Немската гимназия в София, после учи в Германия. Връща в България, за да се занимава с изкуствен интелект.

"Правим научни изследвания, с които решаваме как да построим модели, как да ги тренираме", разказва Анна-Мария. Анна-Мария учи роботите как да виждат и да разбират това, което виждат. Тя е специалист в разработката на така нареченото триизмерно компютърно зрение.

"Ако сложим робот в някое помещение и искаме той да ни асистира, той трябва да разбере какво го заобикаля, какво е 3D пространството около него и това е моята работа", разказва още тя. 

Урсула фон дер Лайен произнасяше речта за състоянието на съюза, тя написа и писмо, в което даде Анна-Мария Халачева за пример на успял европеец.

Двама българи в класацията за най-изявени млади личности в света (Част 2)

"Много съм благодарна за това признание и винаги е хубаво да видим фокуса върху научната сфера и върху изкуствения интелект", казва още Анна-Мария. 

На двайсет и пет години Анна-Мария е изгряваща звезда в областта на изкуствения интелект, пише в писмото си Урсула и призовава младите европейци да взимат пример от българката.

