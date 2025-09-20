Започна новата учебна година и с това родителите е добре да напомнят на децата, често да пият вода.

Според проф. Веселка Дулева:

Чувството на жажда идва когато вече е започнала дехидратацията. Освен това чувството на глад е лесно да се обърка с това на жажда. Важно е да се избягват подсладените напитки.

В раницата всеки ученик, освен вода, нека носи и сезонен плод - ябълка, круша, слива или праскова, а може и добре почистен морков.

Консултацията е извършена специално за bTV.

С навлизането в есенния сезон е особено важно децата да се хранят здравословно и балансирано.

В тази част на годината огромно е разнообразието от плодове, зеленчуци, семена и ядки.

В чинията е добре да слагаме, избирайки да има от тях от всички цветове.

