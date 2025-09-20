Започна новата учебна година и с това родителите е добре да напомнят на децата, често да пият вода.
Според проф. Веселка Дулева:
Чувството на жажда идва когато вече е започнала дехидратацията. Освен това чувството на глад е лесно да се обърка с това на жажда. Важно е да се избягват подсладените напитки.
В раницата всеки ученик, освен вода, нека носи и сезонен плод - ябълка, круша, слива или праскова, а може и добре почистен морков.
Консултацията е извършена специално за bTV.
С навлизането в есенния сезон е особено важно децата да се хранят здравословно и балансирано.
В тази част на годината огромно е разнообразието от плодове, зеленчуци, семена и ядки.
В чинията е добре да слагаме, избирайки да има от тях от всички цветове.
Всяка събота в bTV Времето след Новините в 19 ч. ще ви представяме полезна информация, свързана с храненето според времето и сезона, изготвена от най-добрите специалисти в България.
