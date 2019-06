Аварията в Чернобил е съвкупност от човешки грешки и технически недостатъци в дизайна на реактора в електроцентралата. Това коментира във „Важното, казано на глас“ по bTV радио председателят на българското ядрено дружество Младен Митев.

Your browser does not support the audio element.

33 години след аварията в Чернобил светът отново впери поглед към инцидента. Този път обаче повод стана сериал, който проследява случилото се.

По думите на Митев, здравословните последици от аварията могат да се появят приблизително до 17 години след взрива.

Индуцираните случаи на рак в най-засегнатата част са около 4000, посочи докторът. По думите му в държави като нашата не може да се разграничи промяна в заболеваемостта заради аварията.

Председателят на българското ядрено дружество коментира още, че ако беше на мястото на колегите си в Чернобил през 1986г., би казал истината за случилото се на обществото.

Ако имам трибуна, бих казал истината, но в ония времена трибуните бяха малко по-ограничени, допълни докторът.

Митев обясни, че аварията в Чернобил е поставил начало на нещо много по-голямо – културата на безопасност в сферата и се засилва ролята на регулаторите.

Човечеството се е поучило от грешките си, допълни докторът. По думите му към днешна дата няма повод за притеснение, че може да се повтори Чернобил или Фукушима, но специалистите винаги остават нащрек