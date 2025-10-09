57-годишен мъж от град Исперих е станал жертва на измама по интернет. На 3 октомври той направил поръчка за покупка на метален фургон за живеене на стойност 3000 лева през сайт за онлайн продажби.

След като поръчката му била приета, мъжът превел 500 лева капаро, но до този момент не получил пратка, посочват от ОДМВР – Разград.

Контактът с лицето, на което превел сумата, бил преустановен, а обявата – изчезнала.

Потърпевшият сигнализирал в полицията за случилото се. Започнато е разследване за извършено престъпление.

Как да разпознаем измамнически сайт?

Измамните сайтове използват комбинация от социален инженеринг, фалшиви реклами и технически трикове, а целта им - да откраднат лични данни, финансови средства или достъп до акаунти, посочват от фондация „Киберсигурност за всеки“.

В измамническите сайтове обикновено се предлагат „твърде хубаво за да е вярно“ оферти или имат съобщения „само днес“ или „останаха 2 бройки“. Липсват валидни контакти, адрес или условия за връщане, могат да имат странен домейн. Предпочитат подозрителни методи на плащане – банков превод или криптовалута.

