Нов случай на агресия срещу медици - този път във филиала на Спешна помощ в Разлог. Три жени са нападнали физически и вербално медицинска сестра и дежурния лекар.

Инцидентът е станал в неделя следобед, след като пациентка с болки в пръста била прегледана и помолена да изчака, докато екипът обслужвал 5-годишно дете.

Малко по-късно в чакалнята избухнал скандал, прераснал в нападение.

Полицията е задържала за 24 часа трите жени, обвинени за нападението над медиците, а случаят се разследва от Районната прокуратура в Благоевград.

Медиците подготвят подписка и предупреждават, че ако не се вземат мерки срещу насилието, ще подадат колективна оставка.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK