Три екипа на РСПБЗН-Сливен са гасили пожар в птицеферма на пътя за село Сотиря, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за пожара е получен в 22:44 часа.

По първоначални данни са спасени две сгради и над 80 хиляди яйца.

Унищожени са около 200 кв. м покривна конструкция и две помещения.

Действали са 10 пожарникари с три противопожарни автомобила.

