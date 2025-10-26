Три екипа на РСПБЗН-Сливен са гасили пожар в птицеферма на пътя за село Сотиря, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Сигналът за пожара е получен в 22:44 часа.
По първоначални данни са спасени две сгради и над 80 хиляди яйца.
Унищожени са около 200 кв. м покривна конструкция и две помещения.
Действали са 10 пожарникари с три противопожарни автомобила.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK