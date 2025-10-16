dalivali.bg
21-годишен шофьор уби жена на тротоар при опасно изпреварване

Лошо инженерно решение е довело до трагедията с подводницата „Титан“

Планът за мир: Според Вашингтон засега "Хамас" не е нарушил споразумението

„Андрю вярваше, че сексът с мен е негово рождено право“: Откъс от мемоарите на Джуфре срещу „любимия син на кралицата“

„Да не се качва и да ходи пеша“: След гонка шофьор е задържан с близо 3 промила алкохол

Руски обстрел с хиперзвукови ракети „Кинжал“ и дронове по украински енергийни съоръжения

Инициативата „Подай ръка“ в подкрепа на Фондация „Сийдър“ ще се проведе на 15 и 16 ноември

Дете е в термичен шок и с опасност за живота след токов удар по време на голямото междучасие

„ДПС – Ново начало“: Ще дадем възможност на Румен Радев да се откаже от НСО

Донорска ситуация в Силистра: Дариха органите на 73-годишен мъж
България

Пожарът в "Стомана" в Перник е загасен

РИОСВ следи за качеството на въздуха

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:57 ч. 16.10.2025 г.

Пожарът в пернишкия завод "Стомана Индъстри" е овладян, съобщиха от Пожарната.

Въпреки това и днес два екипа огнеборци остават на терен, за да гарантират безопасността. Няма превишение нормите във въздуха след пожара, съобщиха от РИОСВ.Той избухна вчера по обед. 

Все още горят складовете за скрап на

Пламъците обхванаха метални отпадъци, предназначени за претопяване.

Няма опасност за хората или за намиращите се в близост производствени помещения. Причините за инцидента все още се изясняват, няма данни за умишлен палеж.

Арабаджиеви не обясниха как са построили хотел върху река

bTV и Венета Райкова се разделят

Политически блокаж на държавата от днес: Не работи нито Министерският съвет, нито парламентът

КНСБ: Предстои най-трудният бюджет за последните 30 г., служебно правителство ще създаде хаос (ВИДЕО)

Очакват се нови силни дъждове по Южното Черноморие, задействаха BG-Alert

