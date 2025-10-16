Пожарът в "Стомана" в Перник е загасен

Пожарът в пернишкия завод "Стомана Индъстри" е овладян, съобщиха от Пожарната.

Въпреки това и днес два екипа огнеборци остават на терен, за да гарантират безопасността. Няма превишение нормите във въздуха след пожара, съобщиха от РИОСВ.Той избухна вчера по обед.

Пламъците обхванаха метални отпадъци, предназначени за претопяване.



Няма опасност за хората или за намиращите се в близост производствени помещения. Причините за инцидента все още се изясняват, няма данни за умишлен палеж.