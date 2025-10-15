Все още горят складовете за скрап на "Стомана Индъстри" в Перник. Причината не е ясна.

Двете версии на МВР и пожарната са или самозапалване на стружки, или инцидент при рязане на метал.

Материалът, който гори, е скрап, предназначена за претопяване. Заради голямата площ, на която е разположен и височината си, той се изнася извън халето, където се извършва неговото доизгасяване.

В цеха, където е възникнал пожарът, също се извършва гасене.

Мобилната станция на Регионалната инспекция по околната среда и водите все още не е измерила високи нива на замърсяване на въздуха.

Не се съобщава за жертви и пострадали.

От "Стомана Индъстри" не са излезли с позиция по случая.

