dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 17°
10 Разкъсана облачност 19°
11 Облачно 21°
12 Облачно 22°
13 Облачно 22°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
България

„Тренд“: При избори днес - ГЕРБ водят убедително, следващите три партии са почти изравнени

Преобладават песимистичните очаквания за икономиката и личното благосъстояние

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:10 ч. 25.09.2025 г.

Електоралната картина остава относително статична. Водещата позиция се запазва от ГЕРБ, а следващите три формации са с почти изравнени резултати. Това сочат данните от проучване на „Тренд“ по поръчка на „24 часа", направено в периода 13-20 септември.

Електоралната картина сочи лидерска позиция на ГЕРБ с 26,4% от гласуващите. Три формации са с практически изравнени сили в борбата за второто място – „Възраждане“ (13,9%), „ДПС-Ново начало“ (13,5%) и ПП-ДБ (13,3%).

Следват ги БСП със 7,2%, МЕЧ с 6,5% и ИТН с 5,7%. „Величие“ се задържа около парламентарната бариера с 4,1%, а АПС остава трайно под нея – с 2,5%.

48% декларират, че биха упражнили правото си на глас при избори днес, което се равнява на около 2 640 000 избиратели.

Парламентът запазва традиционно ниското си ниво на одобрение – едва 15% от българите изразяват положително отношение, срещу 77% с отрицателно.

През септември положителните оценки за правителството са 23%, а отрицателните нарастват постепенно в последните няколко месеца, като този месец достигат 66%. Сходни са нивата на положителна (43%) и отрицателна (44%) оценка за президента.

Очакванията за икономическото състояние са по-скоро песимистични. Само 18% вярват, че положението в страната ще се подобри през следващата година, докато 38% очакват влошаване – най-високият негативен дял от началото на годината.

По отношение на личното благосъстояние 17% са оптимисти, а 31% предвиждат положението им да се влоши.

Проучването на „Тренд“ е по поръчка на „24 часа" и е посветено на нагласите спрямо основните институции, партии и актуални теми. Изследването е реализирано в периода между 13 и 20 септември чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1004 души.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Натали Трифонова стана майка на момченце

Натали Трифонова стана майка на момченце
Огромни пукнатини зейнаха в блок до строящото се метро в кв. „Хаджи Димитър“. Препоръчаха „незабавна евакуация“ (СНИМКИ)

Огромни пукнатини зейнаха в блок до строящото се метро в кв. „Хаджи Димитър“. Препоръчаха „незабавна евакуация“ (СНИМКИ)
След критиките на Тръмп към Европа за руския газ: България обяви край на доставките от Русия до 3 г.

След критиките на Тръмп към Европа за руския газ: България обяви край на доставките от Русия до 3 г.
Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID

Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
Хиляди хора, родени между 1970 г. и 1990 г., може да са заразени с нелечима болест заради присадки

Хиляди хора, родени между 1970 г. и 1990 г., може да са заразени с нелечима болест заради присадки
Тази сутрин
Снимка: Без кворум в парламента: Защо депутатите си тръгнаха след само 40 минути в пленарната зала?
Без кворум в парламента: Защо депутатите си тръгнаха след само 40 минути в пленарната зала?
Снимка: Владимир Бибов: Тези почти 4 млрд. лв. са за точките, където водоподаването е поставено под сериозен риск
Владимир Бибов: Тези почти 4 млрд. лв. са за точките, където водоподаването е поставено под сериозен риск
Снимка: 4 лв. синя зона в София: Общински съветници се хванаха на бас да правят лицеви опори, ако това облекчи трафика
4 лв. синя зона в София: Общински съветници се хванаха на бас да правят лицеви опори, ако това облекчи трафика
Лице в лице
Снимка: Новият световен ред: Обрат в позицията на американския президент за Украйна
Новият световен ред: Обрат в позицията на американския президент за Украйна
Снимка: Николай Василев: Първата лъжа е, че българският пенсионен модел трябва да бъде като европейския
Николай Василев: Първата лъжа е, че българският пенсионен модел трябва да бъде като европейския
Снимка: Иван Иванов: Ролята на водоснабдяването и канализацията в държавата се подценява
Иван Иванов: Ролята на водоснабдяването и канализацията в държавата се подценява
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий