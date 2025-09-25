„Тренд“: При избори днес - ГЕРБ водят убедително, следващите три партии са почти изравнени

Електоралната картина остава относително статична. Водещата позиция се запазва от ГЕРБ, а следващите три формации са с почти изравнени резултати. Това сочат данните от проучване на „Тренд“ по поръчка на „24 часа", направено в периода 13-20 септември.

Електоралната картина сочи лидерска позиция на ГЕРБ с 26,4% от гласуващите. Три формации са с практически изравнени сили в борбата за второто място – „Възраждане“ (13,9%), „ДПС-Ново начало“ (13,5%) и ПП-ДБ (13,3%).

Следват ги БСП със 7,2%, МЕЧ с 6,5% и ИТН с 5,7%. „Величие“ се задържа около парламентарната бариера с 4,1%, а АПС остава трайно под нея – с 2,5%.

48% декларират, че биха упражнили правото си на глас при избори днес, което се равнява на около 2 640 000 избиратели.

Парламентът запазва традиционно ниското си ниво на одобрение – едва 15% от българите изразяват положително отношение, срещу 77% с отрицателно.

През септември положителните оценки за правителството са 23%, а отрицателните нарастват постепенно в последните няколко месеца, като този месец достигат 66%. Сходни са нивата на положителна (43%) и отрицателна (44%) оценка за президента.

Очакванията за икономическото състояние са по-скоро песимистични. Само 18% вярват, че положението в страната ще се подобри през следващата година, докато 38% очакват влошаване – най-високият негативен дял от началото на годината.

По отношение на личното благосъстояние 17% са оптимисти, а 31% предвиждат положението им да се влоши.

Проучването на „Тренд“ е по поръчка на „24 часа" и е посветено на нагласите спрямо основните институции, партии и актуални теми. Изследването е реализирано в периода между 13 и 20 септември чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1004 души.

