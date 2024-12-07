Трамвай излезе от релсите си в София.
Инцидентът е станал тази сутрин на кръстовището между булевард "Константин Величков" и улица "Пиротска", съобщиха очевидци във Фейсбук групата "Катастрофи в София".
Заради инцидента временно е бил затворен бул. "Константин Величков" в участъка между бул. "Тодор Александров" и бул. "Сливница".
Според столичани причината за инцидента е лошата поддръжка на релсовата инфраструктура на трамваите.
Около 10:30 часа движението в затворения участък е било пуснато.
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