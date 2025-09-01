77-годишен тракторист е загинал при самокатастрофа в крайпътна нива в землището на село Бачево, община Разлог, съобщиха от областната дирекция на полицията в Благоевград.

Инцидентът е станал около 19:30 ч. на 29 август. Мъжът загубил контрол над малогабаритен колесен трактор, който не е регистриран по надлежния ред, и се преобърнал в крайпътна нива.

Водачът е загинал на място, а 76-годишна негова спътница е пострадала. Тя е получила фрактура на предмишницата и фрактура на раменната кост.

