Тир се запали в движение на пътя Ямбол – Елхово. Пострадали няма, гори само ремаркето.
Сигналът за инцидента е получен в 17.50 на тел. 112. Шофьорът е успял да откачи влекача на камиона. На място гасят екипи на пожарната от Ямбол.
Пътят не е затворен, движението се регулира от екипи на полицията.
