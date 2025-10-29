Тир се запали в движение на пътя Ямбол – Елхово. Пострадали няма, гори само ремаркето.

Сигналът за инцидента е получен в 17.50 на тел. 112. Шофьорът е успял да откачи влекача на камиона. На място гасят екипи на пожарната от Ямбол.

Пътят не е затворен, движението се регулира от екипи на полицията.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK