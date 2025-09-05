Тежък трафик по магистралите и главните пътища у нас преди 6 септември (ВИДЕО)

Засилен полицейски контрол в последния работен ден преди празника за Съединението. Трафикът по магистралите и главните пътища е тежък.

На магистрала „Хемус“ тапата започваше още на излизане от София, но ситуацията малко по малко се нормализира. Подобна е обстановката и на магистрала „Тракия“.

А на международен път Е-79 в района на Кресненското дефиле в късния следобед колоната от автомобили стана дълга повече от 9 километра.

От Пътната агенция въвеждат мерки с цел намаляване на задръстванията. На 5 септември от 17 до 20 ч. на 6 септември от 8 до 12 ч. и на 8 септември от 14 до 20 ч. се забранява на камионите над 12 тона да се движат по магистралите.

Държавата въвежда и новите по-строги правила за нарушителите на пътя. Приключват тестовете за средна скорост в страната и системата започва официално да работи в нощта между събота и неделя.

И още: акции, проверки и над 900 екипа на полицията ще са на терен през почивните дни. Основно на най-натоварените и опасни пътища.

„Ще има специализирани полицейски акции - алкохол, наркотици, неправоспособност и скорост. Активирали сме всички сили и средства“, заяви инсп. Мария Ботева, ГДНП.



И припомнят, че освен засилен контрол в неделя влизат в сила и по-строги санкции за нарушителите на пътя. Така например глобите за превишена скорост стигат до 700 лева и отнемане на книжка.



„В момента, в който в населено място скоростта бъде превишена с над 50 км над ограничението глобата е 700 лева и 3 месеца без право на управление, като за всеки следващи 5 км в час се добавят 50 лв. към глобата“, обясни инсп. Ботева.



В нощта на събота срещу неделя в борбата срещу опасното шофиране се включват и тол камерите. 22 отсечки вече са готови да засичат средна скорост. Те са разположени освен по магистралите, така и на местата с концентрация на катастрофи.

Снимка: bTV



„Ние в аванс ще сертифицираме всяка седмица нови и нови отсечки. Амбицията ни е да стигнем покритие 1200 километра до края на годината“, каза проф. Олег Асенов, директор на Националното тол управление.



Така още от неделя от тол управлението ще изпращат видео и снимки на нарушителите на скоростните режими. Ще има ли скоростен толеранс?



„До 100 км с 3 км отклонение, над 100 км – с 3% отклонение. Тук на Северната тангента имаме 120 км/ч ограничение, отклонението е 3%, което е 3,6 километра. Като ги сметнем става 123,6 км“, каза проф. Асенов.

Само за последното денонощие тол камерите са заснели близо 400 нарушители.



„Имаме абсолютни рекордьори с над 190 км/ч и двама със 179 км/ч“, добавиха от Националното тол управление.

Почти всички нарушения са в тъмната част на денонощието.