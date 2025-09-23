Течове и недовършени тоалетни след ремонт за 200 хиляди лева - сигналът е от училищното настоятелство на 26-то училище в София.

От юли тази година тоалетните на столичното 26. СУ "Йордан Йовков" изглеждат така. Кадрите обиколят социалните мрежи и показват резултата от близо тримесечен ремонт за над 207 хил. лева. Сигналите идват от училищното настоятелство, които ни показват проблемите.

По думи на директора - ремонтът отдавна закъснява.

"Обещанията бяха, че ремонтът ще приключи на 20.08, след това на 30.08, след това до 12. септември", казва Пролетка Николова, директор 26-то СУ "Йордан Йовков".

Търсим фирмата-изпълнител, но не получаваме отговор от тях. От районната администрация, възложителят на проекта, обясняват за bTV, че цялата сума за ремонта все още не е преведена и че финалният оглед ще направи специална комисия.

Позиция на район "Витоша": "Обектът ще се предаде, само след като всички от комисията одобрят финалния вариант на ремонта."

Днес, седмица след 15. септември все още има тоалетни в 26-то училище, които изглеждат по този начин. Ремонтните дейности все още продължават.

