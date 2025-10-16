70 търговци ще бъдат глобени за не предоставяне на информация за цените на своите продукти към Комисията за защита на потребителите, съобщиха оттам. Глобата е 30 хиляди лева.

Търговците на храни и битови продукти, и аптеките с оборот над 10 милиона лева за миналата година са задължени по Закона за въвеждане на еврото да публикуват цените на стоките в интернет страниците си или да ги предоставят на Комисията чрез портала "Колко струва" – нещо, което не са направили.

Списъкът с хранителни и нехранителни стоки съдържа 101 продукта.

"Става въпрос за това да ни дадат точната цена, която е към момента за всеки един от техните продукти", коментира Александър Колячев, председател на КЗП. "И сме определили тази санкция като достатъчно възпираща за предприятията. Надяваме се, че ще се поправят".

Продължава да има дружества, които не предоставят информация за нуждите на КЗП.

