dalivali.bg
София
сега Облачно 21°
11 Облачно 22°
12 Разкъсана облачност 25°
13 Облачно 27°
14 Облачно 29°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Седмица на сърцето: Кардиолози ще изнесат лекции в над 60 училища у нас

По повод Световния ден на сърцето - 29 септември, ще се изкачват и символично стълби в паркове и обществени зони из цялата страна

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:34 ч. 11.09.2025 г.

Световният ден на сърцето - 29 септември, ще бъде отбелязан за 25-и път тази година. Инициативите са обединени под мотото "В ритъма на сърцето", а глобалната цел на Световната сърдечна федерация е да бъдат предотвратени милиони случаи на преждевременна смърт, причинени от сърдечно-съдовите заболявания. 

Това съобщиха от Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ), което традиционно отбелязва Световния ден на сърцето с разнообразни активности във все повече населени места у нас.

Д-р Бояна Бързашка, кардиолог: Седмичната физическа активност трябва да е минимум 150-300 минути

Седмица на сърцето в училище и обществени прояви с акцент върху физическата активност като един от водещите фактори за профилактика за сърдечно-съдовото здраве са сред основните ни инициативи по повод Световния ден на сърцето.

Те се организират и провеждат от дружеството с подкрепата на МЗ и МОН за втора поредна година в цялата страна.

През Седмицата на сърцето кардиолози ще изнесат лекции за повишаване на знанията за укрепване здравето на сърцето и формиране на навици за здравословен начин на живот пред ученици в тематичен час на класа.

Кардиолог: Кои са скритите симптоми на инфаркт при жените

До момента над 60 училища в страната са дали заявка да бъдат посетени от специалист. Инициативата „Изкачи се с кардиолога си“ ще се проведе в 13 града.

Тя е насочена към хора от всички възрасти и предвижда символично изкачване на стълби в паркове и други открити обществени зони с посланието, че редовната умерена физическа активност поддържа здравето на сърцето през целия живот.

Проф. Иво Петров: Сърдечносъдовите заболявания са водеща причина за смърт у нас (ВИДЕО)

На 29 септември традиционно ще бъдат осветени в червено знакови сгради в големите градове у нас.

Над 6,5 млн. души в цял свят умират преждевременно от сърдечни заболявания всяка година, а милиони други се борят с последствията, сочат данните на Световната сърдечна федерация. Сърдечно-съдовите заболявания остават водещата причина за смърт в света, като само за десетилетие смъртните случаи са се удвоили.

Затова и основната цел на глобалната инициатива е да бъдат предприети действия на всички нива в обществата за предотвратяване на милиони случаи на преждевременна смърт чрез профилактика и осигуряване на все по-добър достъп до съвременно лечение на сърдечно-съдовите заболявания.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Даниел Митов: Изтеклият запис потвърждава версията на МВР за побоя над Николай Кожухаров

Даниел Митов: Изтеклият запис потвърждава версията на МВР за побоя над Николай Кожухаров
По разпореждане на Сарафов: Прокуратурата ще действа по нов начин при случаите на домашно насилие

По разпореждане на Сарафов: Прокуратурата ще действа по нов начин при случаите на домашно насилие
Областният управител на Плевен се раздели с поста си

Областният управител на Плевен се раздели с поста си
Полицията откри изчезналата 9-годишна Селин

Полицията откри изчезналата 9-годишна Селин
Блокирани на летище „Васил Левски“: Пътници чакат над 10 часа заради повреден самолет

Блокирани на летище „Васил Левски“: Пътници чакат над 10 часа заради повреден самолет
Тази сутрин
Снимка: Бивш МВР министър за случая в Русе: Липса на официална информация и хаотични изявления
Бивш МВР министър за случая в Русе: Липса на официална информация и хаотични изявления
Снимка: Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“
Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“
Снимка: „Путин изпробва реакциите на Европа и НАТО“: Румъния вдигна изтребители като превантивна мярка
„Путин изпробва реакциите на Европа и НАТО“: Румъния вдигна изтребители като превантивна мярка
Лице в лице
Снимка: Борислав Гуцанов и Пламен Димитров – гости в "Лице в лице"
Борислав Гуцанов и Пламен Димитров – гости в "Лице в лице"
Снимка: Милен Керемедчиев за атаката на Израел в Катар
Милен Керемедчиев за атаката на Израел в Катар
Снимка: Стартът на политическия сезон
Стартът на политическия сезон
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс