Таванът на ваучерите за храна да бъде увеличен от 200 на 300 лева, предлагат от Асоциацията на операторите на ваучери за храна.

Причината - според направено от тях проучване настоящата сума не е достатъчна за потребителите.

Като маркетинг мениджър Анелия Марчевска получава максималния размер на ваучерите за храна от 200 лева. Отчита, че напоследък сумата не стига.

"Предпочитам да ги използвам за обяд и да купувам обяда си в офиса с тях, обаче свършват още в средата на месеца", казва тя.

Проучване показва, че близо 80 на сто от хората, които получават ваучери като Анелия, искат размерът им да бъде увеличен.

"Основният аргумент е покачващите се цени на храната и хранителните продукти през последните няколко години и българинът отделя около 30% от разполагамия си доход един - от най-високите проценти в ЕС, за храна и хранителни продукти", коментира Таня Обущарова от Асоциацията на операторите на ваучери за храна у нас.

Около 835 хиляди служители получават месечно ваучери за храна. Средният размер на сумата, която взимат е 170 лв, тъй като не всеки работодател дава максималната сума.

Според икономисти натрупаната инфлация е достатъчен мотив, за да бъде увеличен размерът на ваучерите.

"Това нещо има една номинална загуба на приходи от бюджета, която една голяма част обаче ще се компенсира от потребление. Много повече са данъците, които влизат от ДДС през такъв тип облагане на потреблението, така че това е добър начин относително евтино да се стимулира повишението на доходите", коментира икономистът Стоян Панчев.

От Асоциацията настояват квотата за ваучерите в бюджета за догодина да бъде увеличена до 1 млрд и 800 млн лв. Дебатите по бюджетната процедура обаче тепърва предстоят.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK