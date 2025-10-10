„Статистика на НСИ показва, че около 30% от разполагаемия доход на ваучерите отива за храна. Това е най-високият дял в ЕС. Около 70% от респондентите в проучването ни казват, че не са склонни да се лишат от храната и нейното качество, за да редуцират разходите си“.

Това каза Таня Обущарова, главен секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна.

Снимка: bTV

„Проучването ни се провежда след дигитализацията на ваучерите за храна. 96% от хората одобряват дигиталните ваучери за храна. Наблюдаваме интересна тенденция – ваучерите се харчат на по-малки суми, а не накуп“, подчерта още Обущарова.

„Нашето предложение, което сме обсъдили и със синдикатите, е ваучерите да бъдат увеличени до 300 лв. Всеки работодател преценява сам колко да отдели. Таванът в момента е 200 лв., 70-80% от работодателите дават толкова на служителите си. За да станат 300 лв., това първо е решение на министерството на финансите и след това на парламента“.

„Работодателите предоставят сумата, но държавата се лишава от данъчните приходи от тези ваучери, но това допринася за изсветляване на доходите на много работещи в България, и от друга страна подобрява събираемостта на ДДС. Те се харчат в рамките на 12 месеца и веднага се завъртат в икономиката“, посочи още експертът.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK