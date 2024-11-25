Софийският университет "Св. Климент Охридски" отбелязва своя патронен празник. Тържествената програма започна рано сутринта с литургия в Богословския факултет.

Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан възглави Света Божествена литургия.

След това Духовниците се включиха в литийно шествие.

Празникът се пренесе и в аулата на Алма матер - по традиция с речи и връчване на удостоверенията на новоизбраните професори, както и награждаване на изявените преподаватели и студенти.

Тържествата ще завършат с музикална програма на Университетския хор за старинна музика.

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