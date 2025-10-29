dalivali.bg
Студена сутрин на 29 октомври и максимални температури до 21 градуса

Засега вероятността за валежи е малка

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  06:59 ч. 29.10.2025 г.

Тази сутрин температурите в страната са предимно между 1 и 8 градуса. На места в равнините и край водните басейни има краткотрайни мъгли.

Максималните температури ще са малко по-високи от вчера – между 16 и 21 градуса. В столицата и Варна - около 16, а в Пловдив - около 19 градуса. Вятърът е предимно слаб до умерен.

На места по нашето Черноморие има краткотрайни мъгли. После времето ще е предимно слънчево с максимални температури между 16 и 18 градуса. В планините също предстоят много слънчеви часове! Там вятърът е умерен, а максималните температури ще бъдат между 6 и 14 градуса.

Ураганът „Мелиса“ - най-силната буря за годината, достигна Ямайка. Наредиха евакуация (ВИДЕО)

До събота включително - предимно слънчево време и променлива облачност. Сутрин на места в низините и котловините ще има условия за мъгли. От събота - слабо понижение на температурите, особено в местата с по-трайни мъгли. В неделя и понеделник се задава увеличение на облачността.

Но засега, вероятността за валежи е малка.

