Стратегически център, в който влизат Георги Пирински, проф. Захари Захариев, проф. Димитър Генчев, Велислава Дърева, Емил Костадинов застава зад кандидатурата на Красимир Янков за лидер на БСП. Това заяви самият той в предаването „Важното, казано на глас“ по bTV Радио.

„Аз съм много самокритичен към това, което БСП прави. Трябва много честно и откровено да си кажем за проблемите, които има и в организационно, и в идеологическо направление, но и за това какво се очаква в БСП.“

Попитан кои са основните му опоненти, той заяви: „Кирил Добрев и Корнелия Нинова са екип – председател и заместник-председател. Те не могат да си поделят отговорността за състоянието на БСП. Партията за няколко години се е свила с 25%. Отчете се статистически, че партията е в състав от 84 000 члена. Преди няколко години БСП беше 115 000. И това, че не се търси разглеждане на въпроса защо членовете на БСП се стопяват, а се дава обяснението, че по демографски причини е намален този състав е много притеснително.“

Попитан дали приветства активизацията на главния прокурор Иван Гешев, Янков отговори: „Главният прокурор е много активен и изгражда образ не на държавен обвинител, а на народен обвинител и по начина, по който представя всички действия, които е предприел като главен прокурор се усеща голямото желание на получи висока обществена оценка. Никога не сме имали такъв главен прокурор.“